紐時：眼見美扭轉對烏克蘭政策 台灣憂步後塵
「紐約時報」報導，台灣眼見美國總統川普立場轉向俄羅斯，擔憂步上烏克蘭後塵，不禁思考在與中國衝突時，能否指望美國支持。
華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）執行長蕭良其（Russell Hsiao）說：「台灣過去3年大多在強調民主國家之間的命運息息相關，烏克蘭發生的事也會對台灣造成影響。」
他表示，美國在俄烏戰爭上的立場似乎突然轉變，可能會讓台灣一些人質疑，美國是否也可能突然停止支持台灣。
紐時報導說，川普對烏克蘭的尖銳批評可能在台灣激起輿論熱潮，認為台灣曾屢遭美國背棄，不能相信美方的承諾。
「歐洲價值安全政策中心」（European ValuesCenter for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）表示：「美國可能試圖與俄羅斯就烏克蘭議題達成協議，實際上卻不讓烏克蘭上談判桌，這將加深台灣對美國的懷疑。」
報導指出，社群媒體上出現一股焦慮情緒，一些台灣評論員表示，如果中國和台灣爆發戰爭，川普可能會採取類似的交易做法。
數十名烏克蘭人和台灣人本月23日聚集在莫斯科駐台北代表處外，有人譴責「俄羅斯是侵略者」，並坦言烏克蘭人感到被美國新政府背叛。
參加這場抗議活動的23歲技師黃宇翔（Huang Yu-hsiang，音譯）說，如果川普今天可以背棄烏克蘭，「那他是不是也可能背棄台灣？」他表示：「如果他們不在乎價值觀，就代表他們可能背棄台灣，因為台灣一直堅定支持民主。」
報導提到，早在川普近日發表有關烏克蘭的言論前，台灣就已清楚川普重返白宮將為台美關係帶來不確定性。
川普在競選期間和就職後都曾批評台灣的國防經費不足，並指控台灣「偷走」美國晶片生意。
不過部分台灣官員與專家表示，台灣與烏克蘭有很大的不同，在經濟上對美國更重要。他們認為，川普政府將中國視為對美國來說比俄羅斯更緊迫的挑戰，在這個背景下，台灣可成為美國的忠實合作夥伴。
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