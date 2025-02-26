中共27機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域，並偵獲共艦14艘、公務船2艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時50分至昨天晚間7時15分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機及無人機，其中5架次逾越海峽中線進入台灣西南及東南空域；另於昨天下午2時25分至昨天下午2時35分，在台灣北部空域偵獲中共1架次主戰機。

國軍另於昨天上午8時15分至昨天下午1時40分，在台灣西南空域偵獲中共1架次輔戰機，該架輔戰機的飛行航跡延伸至東南空域。國軍於昨天下午1時5分至下午2時10分於台灣東南空域偵獲中共1架直升機；另於昨天下午3時5分至4時50分於台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。