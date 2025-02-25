史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。

粉專貼文指出，來自美國、泰國、日本、韓國、印尼、馬來西亞、台灣等超過200名參演官兵，齊聚泰國蘇拉納雷營地，迎接2025年「Exercise Cobra Gold」金色眼鏡蛇演習年。

貼文引述美國陸軍太平洋的指揮官羅納德·P將軍表示，「我們在這個地區有一個目標：一起預防戰爭」，他並感謝泰國今年為第44屆眼鏡蛇黃金演習付出努力。

貼文說，黃金眼鏡蛇實施至今為第44屆，是亞洲規模最大的演習。今年有超過3200名美軍參與演習，將與盟友夥伴並肩合作，共同實施聯合訓練、跨國參與、人道主義救援等演習項目。

我國過去並未參與過這項軍演，官方提供畫面尚無法確認我國參演人員與旗幟，這項軍演由美國跟泰國主導，以叢林戰與實彈演習為主。有7個成員國與10個觀察會員國，台灣未曾參加，推測本屆是觀察員。