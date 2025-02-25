快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。圖／取自「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專
美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。圖／取自「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專

美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。

粉專貼文指出，來自美國、泰國、日本、韓國、印尼、馬來西亞、台灣等超過200名參演官兵，齊聚泰國蘇拉納雷營地，迎接2025年「Exercise Cobra Gold」金色眼鏡蛇演習年。

貼文引述美國陸軍太平洋的指揮官羅納德·P將軍表示，「我們在這個地區有一個目標：一起預防戰爭」，他並感謝泰國今年為第44屆眼鏡蛇黃金演習付出努力。

貼文說，黃金眼鏡蛇實施至今為第44屆，是亞洲規模最大的演習。今年有超過3200名美軍參與演習，將與盟友夥伴並肩合作，共同實施聯合訓練、跨國參與、人道主義救援等演習項目。

我國過去並未參與過這項軍演，官方提供畫面尚無法確認我國參演人員與旗幟，這項軍演由美國跟泰國主導，以叢林戰與實彈演習為主。有7個成員國與10個觀察會員國，台灣未曾參加，推測本屆是觀察員。

美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。圖／拮取自「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專
美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。圖／拮取自「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專

泰國 眼鏡蛇 美軍 軍演

延伸閱讀

台南泰國直航包機4月起飛 國人出發日期有2種選擇

日海上自衛隊曾派10人參與黑海掃雷演習 支援烏克蘭

憂被拐騙割器官？品保協會1招自保 曝泰國旅遊現況

獨／前所未見 國軍官媒披露美現役少將出席我漢光兵推

相關新聞

史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

美軍今天透過「金色眼鏡蛇演習」臉書官方粉專披露，台灣近日參與今年在泰國舉行的金色眼鏡蛇演習。

海纜屢遭破壞 李問：不能排除已成灰色地帶侵擾手段

近期海纜斷裂事故頻傳，總統府發言人李問今天說，海纜保護應視為國安議題，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，政...

岸電不穩影響海鯤艦測試？海軍：4月海測期程不變

媒體報導「國造潛艦『海鯤號』泊港測試（HAT）進度不如預期順利，4月海試恐有困難」，海軍司令部表示，各項系統測試更換零件...

我海纜疑又被中資背景船拖斷 國防部：海巡若需策應會支持

台澎第三海纜又發生疑似被大陸「權宜輪」拖斷的事件，疑似肇事的多哥籍貨輪已經海巡署扣留調查。國防部副部長柏鴻輝表示，台灣本...

12共機14共艦1公務船擾台 國軍監控戒備

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、14艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動，同...

編國防特別預算讓軍費達GDP3%以上 國防部：正在規畫

賴清德總統日前宣示，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國防部發言人孫立方今早表示，國防部正在做細部規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。