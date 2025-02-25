岸電不穩影響海鯤艦測試？海軍：4月海測期程不變

媒體報導「國造潛艦『海鯤號』泊港測試（HAT）進度不如預期順利，4月海試恐有困難」，海軍司令部表示，各項系統測試更換零件是正常現象，均依約處理；軍方強調海鯤艦仍將按期程在4月進行海上測試(SAT)。

海軍司令部指出，海鯤艦刻正執行各系統測試，由台船公司及國外原廠技協配合施作，過程中因執行測試而檢換或送修料件為造艦正常現象，依約由原廠備料或採購更換。

海軍司令部進一步強調，目前現依實需換用艦、岸電執行泊港測試（HAT），台船碼頭岸電設備均設置穩壓器，未有電壓不穩定情事，續按計畫節點於4月依期程執行海上測試(SAT)。

海軍司令部說，持續以審慎嚴謹的態度控管預算執行及專案推展進度，以維全案執行順遂，亦請國人持續給予支持。