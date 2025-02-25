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我海纜疑又被中資背景船拖斷 國防部：海巡若需策應會支持

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似拖斷台澎海域第三海纜，海巡署目前已將貨輪押返安平港深入調查偵辦。記者廖炳棋／翻攝
有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似拖斷台澎海域第三海纜，海巡署目前已將貨輪押返安平港深入調查偵辦。記者廖炳棋／翻攝

台澎第三海纜又發生疑似被大陸「權宜輪」拖斷的事件，疑似肇事的多哥籍貨輪已經海巡署扣留調查。國防部副部長柏鴻輝表示，台灣本島海纜遭破壞的事件確實有頻率增加的趨勢，海巡署如果需要海軍策應，軍方也會樂於支持。

台澎第三海纜在澎湖將軍漁港西北方發生斷裂，海巡署接獲報案後捕獲有中資背景、船員均為中國大陸人士的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似就是拖斷海纜的肇事船，已經押返安平港調查。

對於海底電纜再次遭到破壞，國防部副部長柏鴻輝表示，海底電纜破壞的問題不只發生在台灣周邊海域，在歐洲、波羅的海也有類似情況，他承認台灣本島最近確實有頻率增加的趨勢，國防部和海巡署在情蒐方面已經有配合，海巡署如果需要海軍策應，軍方也會給予支持。

另一方面，女性是否加入義務役徵召對象，雖然國防部表示相關議題還有討論空間，目前沒有規劃，不過仍舊引發關注。柏鴻輝表示，對於女性義務役有很多意見要充分溝通表達，目前軍方還沒有略入正式議題。

柏鴻輝說，國防部目前希望志願役退伍的軍士官在工作之餘也能參加後備役訓練，今年的反應也蠻踴躍，未來希望相關管道是以志願役來優先考量。

國防部 志願役 海巡署 海軍

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