12共機14共艦1公務船擾台 國軍監控戒備

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、14艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動，同時軍方也偵獲2顆中共空飄汽球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（24）日清晨到今（25）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦14艘、公務船1艘在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時30分到下午2時為止，發現中共戰鬥機3架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾在台海中線南端跨越中線，進入我西南空域活動。同時昨天上午10時15分到下午2時15分，也有2架次共軍在我北方防空識別區邊緣徘徊。

另外，昨天上午7時10分到晚間7時30分，也發現共軍戰鬥機及無人機7架次於西南空域活動。

同時昨天在台灣北部及西部上空也分別偵獲2顆空飄氣球。據國防部紀錄，昨天上午6時10分在基隆西北65浬、高度2萬呎發現第一枚氣球，8時40分消失。上午11時10分在基隆西北70浬、高度2萬呎發現第二顆，中午12時15分消失。