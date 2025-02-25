中共27機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

1960年代美國中斷援助南越政策，國史館公開蔣經國與美國中情局（CIA）會談紀錄。蔣經國告知美方，吳廷琰與越共作戰，又要應付美方人員，他希望美國總統甘迺迪能夠明白聲明繼續支持南越政府，卻又感覺美方與他合作不夠，對他也缺乏了解。 蔣經國最後白費心機，美國堅決推翻吳廷琰政權的決心，已經無法回頭。...

2025-02-25 07:30