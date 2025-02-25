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編國防特別預算讓軍費達GDP3%以上 國防部：正在規畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統日前宣示，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國防部發言人孫立方今早表示，國防部正在做細部規畫，完成詳細規畫後，一定會說明。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統日前宣示，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國防部發言人孫立方今早表示，國防部正在做細部規畫，完成詳細規畫後，一定會說明。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統日前宣示，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國防部發言人孫立方今早表示，國防部正在做細部規畫，完成詳細規畫後，一定會說明。

賴清德日前在今年首度國安高層會議後，發表敞廳談話表示，新的一年將優先推動3大工作，首先為展現保衛國家決心，持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。

針對賴清德日前曾說要編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，孫立方今說，有關特別預算編列，考量幾個因素，一個是敵情威脅的部分，另外是戰備急需的部分。第三部分包括現貨市場供給的狀況等。考量所有相關因素後，國防部正在做細部規畫，在完成詳細規畫後，國防部一定會把整體規畫狀況說明。

關於國民黨立委徐巧芯提案讓志願役加薪2萬、戰鬥加給翻倍，孫立方表示，對於委員關心官兵權益、國防建設，國防部都表達感謝，有關於志願役的加薪調整方案，不管是志願役加給或是戰鬥部隊加給，或少部分特定職業專長加給，國防部都做了研擬，國防部呈報行政院，後續依照行政院的指導來執行，國防部對委員提案詳細狀況不清楚。

國防部 國防預算

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