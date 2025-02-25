海鯤號4月海測恐跳票？ 國防部：按進度進行
有媒體報導稱，我國國造潛艦「海鯤號」因岸測電壓不穩等問題，原定4月海測或受到影響。國防部發言人孫立方今早否認媒體報導內容，表示4月測試可按照進度進行。
根據媒體報導，海鯤號正進行泊港測試（HAT），進度並不如預期，原因是岸上供應電力電壓不穩定，導致燒掉多項次系統的零組件，且燒掉的數量超過預期，備份零組件不足，造成進度延遲。此外，光電潛望鏡（光電桅杆）系統也有液壓不穩定等問題，導致需不斷調校。
孫立方表示，經了解，整體執行狀況並沒有電壓不穩定等問題，整體潛艦電池安裝執行進度正常，在整個測試過程中，有些零附件會有抽換動作，這都是非常正常的狀況。依照海軍掌握的進度，4月進行下個階段的測試，都是可以按照管制進度進行。
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