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女性也要服義務役？ 國防部：目前沒規畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
媒體報導，國防部正研擬徵召女性義務役，國防部發言人孫立方今早否定相關內容，表示女性服役議題有討論空間，目前沒有規畫。記者屈彥辰／攝影
媒體報導，國防部正研擬徵召女性義務役，國防部發言人孫立方今早否定相關內容，表示女性服役議題有討論空間，目前沒有規畫。記者屈彥辰／攝影

媒體報導，國防部正研擬徵召女性義務役，國防部發言人孫立方今早否定相關內容，表示女性服役議題有討論空間，目前沒有規畫。

有媒體報導稱，國防部在總統府的「大軍談」中，拋出一項方案，針對人力獲得與兵力結構調整，將女性服義務役列為研究課題，但賴清德總統未有裁示。

針對國防部研擬女性服義務役，孫立方說，媒體報導所謂「總統在大軍談有聽取國防部提報女性人力服義務役」，並非事實，對外說明也做了澄清。在國防部整體人力運用裡面，女性人力運用提供非常多管道，女性目前占接近13%，不管是志願役軍官、士官、士兵，職涯規畫都非常完整。

孫立方也說，至於女性服役的議題，還有很多討論空間，目前沒有規畫。

人力 國防部 義務役

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