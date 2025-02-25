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女性也要服義務役？ 國防部：目前沒規畫
媒體報導，國防部正研擬徵召女性義務役，國防部發言人孫立方今早否定相關內容，表示女性服役議題有討論空間，目前沒有規畫。
有媒體報導稱，國防部在總統府的「大軍談」中，拋出一項方案，針對人力獲得與兵力結構調整，將女性服義務役列為研究課題，但賴清德總統未有裁示。
針對國防部研擬女性服義務役，孫立方說，媒體報導所謂「總統在大軍談有聽取國防部提報女性人力服義務役」，並非事實，對外說明也做了澄清。在國防部整體人力運用裡面，女性人力運用提供非常多管道，女性目前占接近13%，不管是志願役軍官、士官、士兵，職涯規畫都非常完整。
孫立方也說，至於女性服役的議題，還有很多討論空間，目前沒有規畫。
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