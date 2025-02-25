徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
針對徵召女性服義務役，國防部日前表示，國防部正持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。圖為示意。記者洪哲政/攝影
針對徵召女性服義務役，國防部日前表示，國防部正持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。圖為示意。記者洪哲政/攝影

針對徵召女性服義務役，國防部日前表示，國防部正持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。

媒體日前報導，國軍部隊編現比拉警報，國防部在近期總統府的「大軍談」中，曾提出人力獲得與兵力結構調整，女性服義務役被列為其中一項研究課題，但未到修法層次。但賴清德總統未做出任何裁示。

對此，國防部表示，女性服義務役尚須整體評估勞動力市場、戰力需求、訓量及訓場等面向，國防部將持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。有關「向總統軍談提報」等內容並非事實。

國防部同時說，國軍女性志願從軍管道暢通，包括志願役班隊如升學班隊正期班、士官二專班，以及就業班隊如志願士兵、專業預備軍士官班、飛行常備軍官班等，歡迎有志女性報考。

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