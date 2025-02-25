徵召女性服義務役 國防部：依國軍人力實需納入研議
針對徵召女性服義務役，國防部日前表示，國防部正持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。
媒體日前報導，國軍部隊編現比拉警報，國防部在近期總統府的「大軍談」中，曾提出人力獲得與兵力結構調整，女性服義務役被列為其中一項研究課題，但未到修法層次。但賴清德總統未做出任何裁示。
對此，國防部表示，女性服義務役尚須整體評估勞動力市場、戰力需求、訓量及訓場等面向，國防部將持續蒐整先進國家女性人力運用情形，並依國軍人力實需納入研議。有關「向總統軍談提報」等內容並非事實。
國防部同時說，國軍女性志願從軍管道暢通，包括志願役班隊如升學班隊正期班、士官二專班，以及就業班隊如志願士兵、專業預備軍士官班、飛行常備軍官班等，歡迎有志女性報考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言