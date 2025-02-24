國防創新小組開張 徵集民間業者提供企劃書

國防部國防創新小組今（24）日透過政府電子採購網，針對「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」等三案，公開徵集民間企業提供企劃書，以加速國防的創新與應用。

國防部指出，考量現代戰場環境變化快速，民間商業科技蓬勃發展，國防部特成立國防創新小組，期將民間成熟與創新能量，引進國防軍事領域，透過民間的無限潛力、創新思維及專業經驗，協助開發出國軍所需的技術與產品，擴大運用民間科技方案，因應新興國防挑戰。

國防部說明，本次為國防創新小組首次公開徵集，為商情評估與多元籌獲方式之一，徵集標的涉及人工智慧、物聯網、自動化設備、數據分析及擴增實境等技術，期藉快速開發及導入應用，有效提升軍事作戰與戰備整備效能。

針對此次徵集的三案，國防部表示，歡迎有興趣參與廠商，前往政府電子採購網，查詢相關資訊及申請程序。國防創新小組後續將舉辦說明會，並對企劃書進行二階段甄選。