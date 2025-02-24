中共2空飄氣球、15機艦擾台 國軍嚴密監控應處

這不是很好嗎？一座光電瞄準儀海、陸通用。 法製PASEO光電瞄準儀陸用與海基系統外觀相去不遠，一度遭質疑陸基海用，被裝設在康定級巡防艦上。而它可藉由彈道計算機及多目標追蹤，再由實彈驗證。 真搞不懂中科院為何說，「性能提升工程中的光電儀，沒有陸用轉海用的問題」。

2025-02-24 07:30