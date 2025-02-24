快訊

3歲外孫遭酸民辱罵！徐乃麟暴怒提告 查出網友學校「找警察上門」

急診醫網上求助遭諷「小腦袋」！陳昭姿點名她 籲別成趕走醫護幫兇

每天吃一顆洋蔥補鈣防骨鬆？專家曝真正的高鈣食物是這些

中共2空飄氣球、15機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北24日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入西南及東南空域，並偵獲共艦10艘，總計中共15機艦，另偵獲2顆中共空飄氣球，持續在台海周邊活動。

國防部指出，23日上午6時至24日上午6時止，偵獲共機5架次，其中3架次逾越海峽中線進入西南及東南空域，及共艦10艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

此外，國軍於23日晚間9時20分在基隆西北90浬偵獲1顆中共空飄氣球，高度為1萬4000呎，並於晚間10時35分消失；另一顆中共空飄氣球則是在24日凌晨2時5分於台中西南90浬偵獲，高度為3萬4000呎，橫越至東部於凌晨5時20分消失。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，23日上午8時10分至下午4時15分，在西南空域偵獲中共4架次主戰機，其中2架次逾越中線，上午6時至晚間11時20分，在西南及東南空域偵獲中共1架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

17共機艦擾台 1火箭飛經台灣防空識別區

28共機7共艦出海擾台 深入西南空域 國軍嚴密監控

本月第4次 中共再發動機艦出海「聯合戰備巡」

36共機7共艦再出海擾台 國軍嚴密監控應處

相關新聞

陸基海用？康定級艦性能提升中 曝新裝PASEO光電瞄準儀

這不是很好嗎？一座光電瞄準儀海、陸通用。 法製PASEO光電瞄準儀陸用與海基系統外觀相去不遠，一度遭質疑陸基海用，被裝設在康定級巡防艦上。而它可藉由彈道計算機及多目標追蹤，再由實彈驗證。 真搞不懂中科院為何說，「性能提升工程中的光電儀，沒有陸用轉海用的問題」。

高雄2軍校學生集體腹瀉 海軍官校151人、空軍官校4人

本月中旬過後，高雄海軍官校及空軍官校先後傳出學生集體腹瀉情況，海軍官校累計151名病例，空軍官校也有4名學生通報腹瀉。衛...

海軍官校151人腹瀉…全是學生不同班級 高市初判群聚感染

海軍官校日前多名學生腹瀉、20日起已無新增。高市府衛生局到校督導清消並採檢疫調，截至今天有症狀者累計151人，初判為腹瀉...

美現役將領參與兵推曝光 王定宇：正面且有助台灣安全

國防部日前釋出的漢光高階幹部兵推軍聞照，第一時間藉由一張桌上名牌的一角，披露國防部長顧立雄主持兵推時，一旁美軍印太司令部...

專家：政治操作或失誤 都影響台美互信

國防部長顧立雄視導漢光演習圖上兵推，卻被發現身旁座位出現美軍印太司令部聯五少將的名牌。國防院戰略所長蘇紫雲解釋，美方將級...

漢光兵推 美現役少將 坐顧立雄旁

國防部二十一日實施「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推，由國防部長顧立雄主持，從軍媒披露的畫面顯示，美軍印太司令部聯五（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。