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高雄2軍校學生集體腹瀉 海軍官校151人、空軍官校4人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
疑似諾羅病毒傳染，高市衛生局本月分別接獲海軍官校及空軍官校學生腹瀉通報，入校進行環境清消。圖／高市衛生局提供
疑似諾羅病毒傳染，高市衛生局本月分別接獲海軍官校及空軍官校學生腹瀉通報，入校進行環境清消。圖／高市衛生局提供

本月中旬過後，高雄海軍官校及空軍官校先後傳出學生集體腹瀉情況，海軍官校累計151名病例，空軍官校也有4名學生通報腹瀉。衛生局晚間表示，兩校皆是腹瀉群聚感染，疑似諾羅病毒引起，目前均已完成疫調、環境清消及安排人體採檢。

2 月15日至16日，國軍左營總醫院陸續收治海軍官校學生就診，症狀都是腹瀉不舒服，人數眾多，起初學生懷疑食物中毒，但醫師診斷是急性腸胃炎。

左營區海軍官校學生集體腹瀉案，衛生局說明指出，2月15日下午接獲通報，截至今天（23日）中午12時，有症狀者累計151名學生，分屬不同班級，初步研判為腹瀉群聚感染。截至2月20日起已無新增發病個案，衛生局將針對發病個案及接觸者健康追蹤至2月26日。

岡山區空軍官校也傳學生腹瀉，高市衛生局2月21日接獲通報，隨即到校進行疫情調查、督導環境清消與安排人體採檢。衛生局表示，截至今天（23日）中午12時，空軍官校有症狀學生累計4人，分屬不同班級，雖未達到衛生局公告規定成立腹瀉群聚事件人數（一周之內同一班級達5人），但考量軍校學生生活密集，會持續監控疫情變化趨勢。

高市衛生局本月分別接獲海軍官校及空軍官校學生腹瀉通報，校內進行環境清消。圖／高市衛生局提供
高市衛生局本月分別接獲海軍官校及空軍官校學生腹瀉通報，校內進行環境清消。圖／高市衛生局提供

海軍 空軍官校 衛生局

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