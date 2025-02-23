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海軍官校151人腹瀉…全是學生不同班級 高市初判群聚感染

中央社／ 高雄23日電
高雄市政府衛生局日前接獲楠梓區海軍官校及岡山區空軍官校有多人腹瀉狀況，隨即派員到校進行疫情調查、督導環境清消及安排人體採檢；初步研判海軍官校為腹瀉群聚感染，而空軍官校則未達公告規定成立腹瀉群聚事件人數。（高雄市政府衛生局提供）中央社
高雄市政府衛生局日前接獲楠梓區海軍官校及岡山區空軍官校有多人腹瀉狀況，隨即派員到校進行疫情調查、督導環境清消及安排人體採檢；初步研判海軍官校為腹瀉群聚感染，而空軍官校則未達公告規定成立腹瀉群聚事件人數。（高雄市政府衛生局提供）中央社

海軍官校日前多名學生腹瀉、20日起已無新增。高市府衛生局到校督導清消並採檢疫調，截至今天有症狀者累計151人，初判為腹瀉群聚感染，持續追蹤個案及接觸者至26日。

高雄市政府衛生局今天指出，15日下午獲報指楠梓區海軍官校發生腹瀉群聚事件，隨即派員到校進行疫情調查、督導環境清消及安排人體採檢，截至今天中午12時，有症狀者累計151人，皆為學生且分屬不同班級。

衛生局表示，經初步研判為腹瀉群聚感染，20日起已無新增發病個案，將持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至26日。

衛生局指出，另在21日獲報指稱岡山區空軍官校也有類似情形，同樣派員到校調查、督導清消與採檢，截至今天中午12時，有症狀者累計4人，皆為學生且分屬不同班級，未達公告規定成立腹瀉群聚事件人數（1週內同一班級達5人），但考量軍校學生生活密集，將持續監控疫情變化趨勢。

海軍官校表示，上週部分學生因有腸胃不適症狀至醫院就診，經診斷為急性腸胃炎，治療後均已康復返校；另外，校方依規定通報並全力配合疫調釐清肇因及實施全面清消，初步排除食物中毒所致，確切原因尚待化驗，並將持續宣導注意個人衛生及防護措施，以維護身體健康，防止再發生類似情形。

海軍 空軍官校 腸胃炎 衛生局

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