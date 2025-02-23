美現役將領參與兵推曝光 王定宇：正面且有助台灣安全

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聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍聞照片一角披露印太司令部聯五作戰計畫少將次長日前出席國軍漢光兵推。圖／軍聞社
軍聞照片一角披露印太司令部聯五作戰計畫少將次長日前出席國軍漢光兵推。圖／軍聞社

國防部日前釋出的漢光高階幹部兵推軍聞照，第一時間藉由一張桌上名牌的一角，披露國防部長顧立雄主持兵推時，一旁美軍印太司令部聯5作戰計畫次長、海軍陸戰隊少將巴格倫（Bargeron）出席兵推。立法院外交及國防委員會民進黨籍的召委王定宇今（23）日公開表示，軍聞照片細節中告訴外界的故事，及揭露相片本身背後的意義，他覺得都相當正面，而且是一件對台灣安全有幫助的事。

針對軍聞照片披露印太司令部聯五作戰計畫次長出席兵推一事，王定宇今日特別在TY直播表示，巴格倫一定不是一個人來；而此次漢光高階幹部兵推這張關鍵相片的揭露，除顯示漢光兵推與美軍印太司令部的相關合作以外，也顯示印太司令部將第一島鏈的重中之重的台灣，視為作戰中重要的夥伴關係；台美軍事合作已進入更高的層次。

王定宇表示，也許過去並沒有美台共同進行兵推或軍演的檯面消息，在第一島鏈中，美韓、美日與美菲都有聯合軍演，美方也整合澳洲、北約、加拿大相關重要的民主盟友，分別進行兵推，台海和平穩定明明是重點，卻獨缺台灣這一塊。但這次美國印太司令部聯5次長巴格倫出現在漢光高階幹部兵推，補上這塊消失而非常重要的一塊盟軍戰略拼圖，顯示台美關係密切、我國防部與印太司令部彼此之間合作密切，台美在戰略與作戰計畫上，已肩並肩坐在一起作業。

王宇定表示，軍方此次這張相片的揭露，本身就是一件相當有意義的事，國防部釋出相片事前勢必經過審查，而台美默契不管軍演或訓練合作訊息的釋放，通常也要尊重美方意願，所以這張相片究竟是不小心所造成美麗的錯誤，意外揭露台美在印太戰略當中密切合作情形，還是經過相片審查，透過資訊的揭露，讓各界尤其是威脅台灣、第一島鏈諸國的中國大陸，了解美國與台灣的合作愈來愈緊密，而且戰略清晰愈來愈透明，訊息也傳遞給北京，嚇阻中共解放軍的蠢動。

王定宇表示，國防部相片告訴我們的故事，及揭露相片本身背後的意義，他覺得都相當正面，而且是對台灣安全有幫助的事。他樂見台美軍事合作愈加檯面，認為是對台灣和平穩定非常重要的因素。

王定于宇同時說，今年漢光41號軍演，承襲自去年開始由文人部長顧立雄主掌的40號演習內容，去年演練去中心化、小區域指揮鏈到ROE（交戰守則）傳達到每個單兵與作戰單元的科目，今年漢41演習時間仍將拉長到10天9夜，並動員一個完整後備旅進行驗測，動員方式則採戰鬥地境報到；同時延續去年ROE交戰守則的驗證、去指揮中心化提高存活率等，操演科目還針對灰色地帶威脅、衝突及不對稱戰力運用、新裝備、兵力納入作戰驗測。

他說，去年漢40實兵增加反封鎖的境外運輸接駁演練科目，可持續觀察這些項目，尤其美軍印太司令部聯5首長出席漢光，今年演習是否增加對外盟友的演練科目，值得觀察。

立法院外交及國防委員會民進黨籍的召委王定宇今（23）日開直播表示，國防部軍聞照片披露美將領出席漢光紙上兵推，他覺得都相當正面，而且是一件對台灣安全有幫助的事。圖／取自王定宇YT直播
立法院外交及國防委員會民進黨籍的召委王定宇今（23）日開直播表示，國防部軍聞照片披露美將領出席漢光紙上兵推，他覺得都相當正面，而且是一件對台灣安全有幫助的事。圖／取自王定宇YT直播

台美關係 國防部 王定宇 美軍 軍演 顧立雄

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