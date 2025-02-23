美現役將領參與兵推曝光 王定宇：正面且有助台灣安全

國防部日前釋出的漢光高階幹部兵推軍聞照，第一時間藉由一張桌上名牌的一角，披露國防部長顧立雄主持兵推時，一旁美軍印太司令部聯5作戰計畫次長、海軍陸戰隊少將巴格倫（Bargeron）出席兵推。立法院外交及國防委員會民進黨籍的召委王定宇今（23）日公開表示，軍聞照片細節中告訴外界的故事，及揭露相片本身背後的意義，他覺得都相當正面，而且是一件對台灣安全有幫助的事。

針對軍聞照片披露印太司令部聯五作戰計畫次長出席兵推一事，王定宇今日特別在TY直播表示，巴格倫一定不是一個人來；而此次漢光高階幹部兵推這張關鍵相片的揭露，除顯示漢光兵推與美軍印太司令部的相關合作以外，也顯示印太司令部將第一島鏈的重中之重的台灣，視為作戰中重要的夥伴關係；台美軍事合作已進入更高的層次。

王定宇表示，也許過去並沒有美台共同進行兵推或軍演的檯面消息，在第一島鏈中，美韓、美日與美菲都有聯合軍演，美方也整合澳洲、北約、加拿大相關重要的民主盟友，分別進行兵推，台海和平穩定明明是重點，卻獨缺台灣這一塊。但這次美國印太司令部聯5次長巴格倫出現在漢光高階幹部兵推，補上這塊消失而非常重要的一塊盟軍戰略拼圖，顯示台美關係密切、我國防部與印太司令部彼此之間合作密切，台美在戰略與作戰計畫上，已肩並肩坐在一起作業。

王宇定表示，軍方此次這張相片的揭露，本身就是一件相當有意義的事，國防部釋出相片事前勢必經過審查，而台美默契不管軍演或訓練合作訊息的釋放，通常也要尊重美方意願，所以這張相片究竟是不小心所造成美麗的錯誤，意外揭露台美在印太戰略當中密切合作情形，還是經過相片審查，透過資訊的揭露，讓各界尤其是威脅台灣、第一島鏈諸國的中國大陸，了解美國與台灣的合作愈來愈緊密，而且戰略清晰愈來愈透明，訊息也傳遞給北京，嚇阻中共解放軍的蠢動。

王定宇表示，國防部相片告訴我們的故事，及揭露相片本身背後的意義，他覺得都相當正面，而且是對台灣安全有幫助的事。他樂見台美軍事合作愈加檯面，認為是對台灣和平穩定非常重要的因素。

王定于宇同時說，今年漢光41號軍演，承襲自去年開始由文人部長顧立雄主掌的40號演習內容，去年演練去中心化、小區域指揮鏈到ROE（交戰守則）傳達到每個單兵與作戰單元的科目，今年漢41演習時間仍將拉長到10天9夜，並動員一個完整後備旅進行驗測，動員方式則採戰鬥地境報到；同時延續去年ROE交戰守則的驗證、去指揮中心化提高存活率等，操演科目還針對灰色地帶威脅、衝突及不對稱戰力運用、新裝備、兵力納入作戰驗測。