17共機艦擾台 1火箭飛經台灣防空識別區

沒有人說得出口陸戰隊無用、應該裁撤。於是就出現了改組陸戰隊，比照美軍濱海作戰團（MLR）的說法、作法。軍方已證實陸戰隊進駐松山機場，另大幅調整編制，裁撤戰車營，縮減砲兵營，加入操作無人機。 目前陸戰隊最大比例兵力仍用於本島地面戰，但裁掉戰車與砲兵，被國防部說成是以火力提升代替人力，卻不考慮對手火力也提升，若再加上新武器經常有編無裝，遲未到位。這樣的陸戰隊，你滿意嗎？

2025-02-23 07:30