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17共機艦擾台 1火箭飛經台灣防空識別區

中央社／ 記者楊堯茹台北23日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，全數逾越台灣海峽中線進入東部及西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共17機艦持續在台海周邊活動，另偵獲1枚火箭飛經台灣防空識別區。

國防部指出，22日上午6時至23日上午6時止，偵獲共機11架次，全數逾越海峽中線進入東部及西南空域，及共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，22日上午7時35分至下午12時20分，在台灣海峽空域及西南空域偵獲中共6架次主戰機逾越中線，22日上午7時45分至23日上午6時，在西南及東部空域偵獲中共5架次主、輔戰機。

此外，國軍並於22日晚間8時11分偵獲1枚運載火箭發射活動，自四川西昌衛星發射中心飛往西太平洋，經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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