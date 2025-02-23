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專家：政治操作或失誤 都影響台美互信

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防院戰略所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照片
國防院戰略所長蘇紫雲。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄視導漢光演習圖上兵推，卻被發現身旁座位出現美軍印太司令部聯五少將的名牌。國防院戰略所長蘇紫雲解釋，美方將級官員來台已有前例，各界可以平常心看待。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，美方關切我方的持久戰力，因此關心兵推時的作為與佈署。但是披露美軍官員的資訊，可能被解讀為我方刻意政治操作，恐將影響雙方交流的互信。

蘇紫雲解讀，美國海軍印太司令部的將官級官員過去也多次訪問台灣，例如二○二○年十一月就有搭乘的美海軍C-37A行政專機過境松指部被航迷目擊，當時國防國安部門均不評論，據悉是為了解美前眾議院議長裴洛西訪台後的情勢變化。蘇紫雲指出，美方官員訪台應已是常態性安排，各方可以平常心看待。

蘇紫雲解讀，聯五參謀部門主責計畫，相當於目前我國防部的戰規司，若參加漢光圖上兵推，應是代表印太司令部觀察我方的防衛計畫。

揭仲說，美軍現役將官來台過去已有前例可遵循，過去漢光演習也曾由退役將領率領觀摩團參與兵推甚至實兵演習；但過去美方僅限觀察，並不參與推演的決策過程或當場提出意見，此次如果確實有聯五少將級官員來台，應該還會有其他成員同行，不過不確定美方實際參與的程度。

揭仲認為，台美雙方雖然不可能進行大規模聯合演習，不過計畫性協調還是會做。他指出，隨著美軍戰略的調整收縮，第一島鏈各國能否持久作戰，發揮遲滯共軍的效果，就成為美軍能否有充裕時間編組打擊群的關鍵，也因此美方會特別關切我方的計畫與實際作為。

對於美軍官員的資訊被揭露，揭仲認為可能是我方在新聞處理上出現失誤，但這類失誤若一再發生，恐怕造成美方誤解為不友善的舉動，甚或質疑我方以此進行政治操作，恐將影響雙方交流互動上的互信，軍方對此應有更高敏感度。

國防部 漢光演習 美軍

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