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我國防預算目標達GDP3%以上 黃仁：台灣安全與外交政策方向錯誤

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統日前舉行國安高層會議，會後表示將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨立委黃仁今天表示，民進黨政府現在的國防政策方向都搞錯了，賴清德一味地「倚美求安全」，這存在很大問題。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前舉行國安高層會議，會後表示將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨立委黃仁今天表示，民進黨政府現在的國防政策方向都搞錯了，賴清德一味地「倚美求安全」，這存在很大問題。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前舉行國安高層會議，會後表示將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上。國民黨立委黃仁今天表示，民進黨政府現在的國防政策方向都搞錯了，台灣應當由自己主導，保持戰略自主，處理好兩岸關係，而非依賴外部力量。

黃仁表示，台灣安全的關鍵是處理好兩岸關係，特別是現在川普當總統，全世界包括美國的歐洲和亞洲盟國，都在思考怎麼在美國和中國大陸之間爭取國家利益，賴清德不投入資源精力去處理兩岸關係，反而將台灣安全寄託在美國身上，無法真正保護台灣。

黃仁以烏克蘭為例，指俄烏戰爭剛爆發的時候，民進黨跟親美的支持者在歡呼說「俄羅斯的今天就是中國大陸的明天。」認為可以靠著美國的援助就打勝戰。可是現在看看烏克蘭的處境，烏國總統澤倫斯基當著媒體的面鋪開了烏克蘭地圖，對美國跟川普喊話說，「我們還有礦，有稀土、鈦、鈾，你繼續支持我，我把礦給你」。

黃仁說，澤倫斯基以為這是「交易」，想要美國和川普的「acceptance」（接受），但川普和美國的回應是「counter-offer」（回價，反向要約）：「土地歸俄羅斯，礦歸美國，安全保障就可以給你，我也會繼續賣武器給你，賺你的錢。」

黃仁質問賴清德說，「你今天忙於搞島內大『罷免』，可否抽一點時間關注一下瞬息萬變的國際局勢？」台灣人民也不禁想問：「烏克蘭的今天會不會成為台灣的明天？」

至於這次在台灣舉辦的哈利法克斯論壇，黃仁喊話賴清德和民進黨政府，應該要回答台灣人民以下問題：民進黨鼓吹可以增加台灣的國際曝光，這樣的曝光有什麼實質效益？論壇是否會引發中國大陸的強烈反應，民進黨是否有充分評估論壇可能帶來的地緣政治風險？

黃仁質疑，民進黨說利法克斯論壇可以拉近與川普政府的關係，還說這是川普政府挺台的表現，但這次來台開會的美國前政要，根本不是川普圈子裡的人，甚至很多智庫學者基本都是民主黨的支持者，對川普的很多政策，尤其是外交政策持反對和質疑態度，這些人在論壇上的言論，怎麼可能拉近台灣與川普政府的關係，民進黨完全是「自我陶醉」。

黃仁呼籲賴政府應傾聽台灣民眾的聲音，重新審視「倚美求安全」政策的可行性。黃仁表示，台灣的未來應當由自己主導，保持戰略自主，處理好兩岸關係，而非依賴外部力量。只有通過自我強化與務實的兩岸政策，台灣才能在複雜的國際環境中確保自身的安全與穩定。

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