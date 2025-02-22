獨／前所未見 國軍官媒披露美現役少將出席我漢光兵推

國防部昨日實施「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，由國防部長顧立雄主持，從軍媒披露的畫面顯示，美軍印太司令部聯5（J5）次長巴格倫少將(Major General Jay M. Bargeron, USMC)，與會坐在顧立雄旁。美軍派遣現役將領參與漢光兵推，且坐在我國防部長旁，前所未見。

國防部昨日發布「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推圓滿完成的軍聞，附圖為顧立雄致詞畫面，而畫面右側出現鄰座中英對照名牌，寫著「印太聯五次長」，英文則為「J5 Maj General」，雖然僅為少將，但美軍現役將領在我國防部長身旁參與漢光兵推，軍中官員稱前所未見。圖片曝光後，軍媒緊急調換照片角度。

據美軍印太司令部官網記載，巴格倫少將於1984年加入美國海軍，並於1989年從佛羅里達大學畢業後被任命為少尉。他曾擔任第2和第8海軍陸戰團的排級和連級指揮官、第2營、第 8海軍陸戰隊的指揮官、第7海軍陸戰團的指揮官以及特殊用途海軍陸戰隊空地特遣部隊—危機反應—中央司令部的指揮官。

巴格倫作戰部署歷包括「沙漠盾牌/風暴」行動、古巴關塔那摩灣的海地移民救援行動、海地太子港的「新視野」行動、「伊拉克自由」行動、「持久自由」行動和「堅定決心」行動等。

美軍印太司令部聯5（J5）次長巴格倫少將。圖/取自印太司令部官網