國造潛艦海鯤號潛望鏡與電偵天線實體首曝光

國造潛艦原型艦海鯤號目前還在高雄乾塢中進行裝備檢整，日前測試1、2號潛望鏡與電偵天線（ESM），確認美售我光電桅杆到貨，目前仍在測試中。

去年外界曾流傳潛艦小組召集人黃曙光親致生產潛艦先進光電潛望鏡的L3 Harris公司的催貨信函，內容概稱因L3 Harris公司並未如期在去年1月將我國採購的先進光電桅杆交貨，恐導致我國潛艦國造原型艦「海鯤號」的HAT泊港測試及SAT海測受到延誤。但去年11月間就傳光電桅桿已完成裝配並通過升降測試，但外界未見裝備畫面。

軍事迷近期目擊，乾塢裡的海鯤號帆罩，圍繞台船與美廠技代人員，連日分別試1、2號潛望鏡與電偵天線持續進行升降測試，為外界目擊。

海鯤潛艦目前仍在進行HAT泊港測試階段，但再度移入乾塢進行裝備調整。軍方仍稱目前一切依照規劃工程節點進行，規劃今年4月間進行SAT海上測試，11月交艦時程不變。