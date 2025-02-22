陸軍拍片「惡班長vs光頭新兵」 提醒報告班長那套不行了

國軍軍士官退場情況嚴重，管教方法是被詬病的原因之一。陸軍司令部推動合理管教，基層因此拍了一部「班長好兇」宣導片，片中飾演兇狠罵兵如連珠砲還帶哏的班長，充分演繹軍中過去認為是「飆悍」的領導樣態；片中另有一位屢次挨罵的光頭新兵028，角色神似好萊塢「金甲部隊」一片中在陸戰隊新兵營遭針對磨練的新兵。全片還原軍中某些陳舊的領導習氣。

國軍嚴重缺兵無解，軍中藉由階級壓迫產生的謾罵管教，藉由早期「報告班長」與國內外凸顯「不合理的訓練是磨練」軍教片的傳播，至今留存於部隊中。但現實裡這種文化多半沒有電影結局中官兵相互諒解和諧的結局，而是造成官兵用腳投票拒絕留營甚至提前退場的現象。

陸軍部隊眾多，陸軍司令部因此向各級部隊發出「軍紀小叮嚀114-015號」，明令要求軍中「嚴禁謾罵斥責，健全合理管教」、「嚴明紀律，合理領導」。提醒男女領導幹部，領導應秉持理性與專業，嚴禁以謾罵或情緒性斥責方式對待部屬。

陸軍司令部表示，合理管教是部隊管理的基石，唯有建立尊重與信任，才能確保紀律與士氣，提升整體戰力。幹部以身作則，言行合乎規範，共同營造健康的領導文化。貼文同時標註「嚴禁謾罵斥責、健全合理管教」。

基層部隊為防宣導文字表達不易理解，到底什麼叫「謾罵斥責」？索性製作影片示範數種樣態。金防部製作一部由官兵演出的短劇，情境包括班長跑到浴室以新兵沐浴吵鬧為由，半途集合新兵加以斥責；新兵在中山室手機通話嬉鬧，遭班長鬼吼嚴斥，甚至公開羞辱、侵犯手機隱私；班長遭上級申斥，遷怒訓員等情節。

劇中一位光頭眼鏡新兵「028」在劇中屢次被班長飆罵，形象突出，神似好萊塢「金甲部隊」一片中在陸戰隊新兵營遭針對磨練的新兵。影片中的導向，被領導的生澀「訓員」，明顯指向義務役新兵。

片中最後呼籲，隨著時代進步，官兵自我意識抬頭，個人權益愈加重視，各級部管教方式，亦應與時俱進，俗話說：衝動是魔鬼，身為時代的幹部，應摒棄情緒領導，嚴禁謾罵斥責，甚至動手動腳，以同理心及換位思考等方式，健全合理管教，秉持走斷腿、說破嘴原則，使官兵深刻體認法令規定及個人職責，以多鼓勵少責難的方式，共同營造和諧的工作環境。