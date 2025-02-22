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勇鷹高教機台東墜海 業者出動新購作業船打撈

中央社／ 台東縣22日電

勇鷹高教機15日於台東都蘭海域墜海，將由打撈經驗豐富的銓日儀公司負責，業者已於日前完成聲納探測，將使用新購的「寶拉麗絲3號」作業船視天候狀況儘快打撈。

空軍編號1130勇鷹高教機15日墜落於距離台東都蘭岸邊5浬處海域，飛官林瑋及時跳傘逃生，住院觀察，17日出院。空軍19日完成機體定位及打撈作業招標程序。

打撈作業由經驗豐富的銓日儀公司得標，公司協理周佳毅今天接受媒體訪問時表示，20日已動員船舶及機具進行水下聲納探測。

他表示，這次動用的作業船「寶拉麗絲3號」，是去年新購的船型，相較曾參與台東戰機打撈作業的「寶拉麗絲2號」，規模更大、穩定性更高，能更有效應對東部海域複雜海象。

他強調，在安全優先的情況下，團隊將全力以赴，「盡量幫空軍在有限時間內完成作業」。

銓日儀企業有限公司成立於2007年，具備豐富的海洋探測與打撈經驗，曾參與台東F-5E、幻象戰機及花蓮F-16戰機失事打撈作業。新購的「寶拉麗絲3號」具備未爆彈調查、水下無人載具作業、搜救任務和打撈作業以及水文調查等功能。

勇鷹 台東 空軍

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