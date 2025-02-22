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8共機7共艦2公務船持續擾台 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘、公務船2艘在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘、公務船2艘在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域活動。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現8架次中共軍機、7艘共艦、公務船2艘持續在台海周邊活動，同時軍方也偵獲3顆中共空飄汽球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘、公務船2艘在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到下午3時55分為止，發現中共戰鬥機及無人機6架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾在台海中線北端跨越中線，進入我北部空域活動。

另外，昨天上午10時50分到下午2時15分，也發現共軍戰鬥機2架次台海中線南端以及我防空識別區範圍周邊的西南空域活動。

同時昨天在台灣北部及西部上空也分別偵獲3顆空飄氣球。據國防部紀錄，昨天上午9時10分在台中西南90浬、高度8000呎發現第一枚氣球，9時50分消失。晚間6時55分在基隆西北65浬、高度1萬6000呎發現第二顆，晚間8時35分消失；晚間7時50分在基隆西北71浬發現第三顆，晚間8時10分消失。

中共 台海 國防部 海峽中線

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