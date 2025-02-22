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漢光高階圖上兵推結束 顧立雄：重新審視部隊編組型態

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推結束。國防部長顧立雄表示，三軍各部隊應考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態。圖／軍聞社提供
國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推結束。國防部長顧立雄表示，三軍各部隊應考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態。圖／軍聞社提供

國軍年度「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，昨日結束。國防部顧立雄表示，三軍各部隊應考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態。

據軍聞社報導，國防部長顧立雄肯定全體參演同仁辛勞，並提出「策擬合理可行計畫，結合演訓務實驗證」、「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」及「掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署」等重點指導，期勉各級持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

顧立雄表示，國軍考量敵情威脅及當前作戰環境限制，審視武器裝備、人力資源與動員恢復戰力等現況，調整防衛作戰策略，修訂聯合作戰計畫。藉著兵棋推演，檢視各項關鍵行動，以及支援與被支援單位任務，後續納入電腦輔助指揮所演習及實兵演練持續驗證。

顧立雄指出，為建構具備有效嚇阻能力的重層防衛戰力，三軍各部隊應以防衛作戰任務為導向，依實際能力及任務需要，並考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態；特重不對稱、機動、敏捷、精準、隱匿等作戰效能，方能肆應防衛作戰實需。

顧立雄勉勵所有高階幹部，面對日益嚴峻敵情威脅，各單位應利用備戰操演等時機，磨練作戰層級指揮官預警情資綜合判斷能力，進而在必要時提升戰備等級、下達備戰部署決心，先期完成平戰轉換，方能有效嚇阻敵軍犯臺企圖、確保國防安全。

根據國軍規畫，今年度「漢光41號」為因應軍事與灰色地帶威脅，實兵演習將增加為10天9夜，除了磨練常備部隊的應處能力，也將完整驗證陸軍206旅的後備動員編成，投入實戰成效。

國防部 演習 漢光 顧立雄

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