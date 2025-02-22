反制中共電戰？我偵蒐測向與干擾機動車台東就定位

台東市區中心臨海路旁一處營區圍牆內，近日民眾發現一根類似喇叭的天線桿子朝著海邊方向不時升降，只露出儀器，其他都偽裝覆蓋起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備。軍事專家表示，這是我國自製研發的偵搜干擾裝備系統，不排除反制或偵蒐東部外海共軍活動機艦。

空軍前副司令張延廷表示，這套偵蒐干擾系統是中科院研發，具備電子信號情蒐及干擾，同時能掌握地區通信電子訊號，以及發射自身電子訊號，甚至還有攔截及破解敵方的訊號；不排除和中共近來不斷在東部軍事活動有關。

他說，偵蒐干擾需要大量用電，因此，可能車載裝備放置營區內，就可直接獲取更多電源，畢竟偵蒐及干擾功率要強、範圍要廣，電力就要大，才能穩定執行相關任務，尤其面對中共不斷強化他複雜電磁環境的電戰能力，我們也再提升電戰實力。

民眾發現類似喇叭的天線桿子，就位於市區中心靠近臨海路的一處營區圍牆旁，不時天線桿子會朝著海邊方向升降，怪的是都沒發出聲響，且都被帆布覆蓋偽裝起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備，不想讓外界知道。