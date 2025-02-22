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反制中共電戰？我偵蒐測向與干擾機動車台東就定位

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區中心臨海路旁一處營區圍牆內，近日民眾發現一根類似喇叭的天線桿子朝著海邊方向不時升降，只露出儀器，其他都偽裝覆蓋起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備。記者尤聰光／攝影
台東市區中心臨海路旁一處營區圍牆內，近日民眾發現一根類似喇叭的天線桿子朝著海邊方向不時升降，只露出儀器，其他都偽裝覆蓋起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備。記者尤聰光／攝影

台東市區中心臨海路旁一處營區圍牆內，近日民眾發現一根類似喇叭的天線桿子朝著海邊方向不時升降，只露出儀器，其他都偽裝覆蓋起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備。軍事專家表示，這是我國自製研發的偵搜干擾裝備系統，不排除反制或偵蒐東部外海共軍活動機艦。

空軍前副司令張延廷表示，這套偵蒐干擾系統是中科院研發，具備電子信號情蒐及干擾，同時能掌握地區通信電子訊號，以及發射自身電子訊號，甚至還有攔截及破解敵方的訊號；不排除和中共近來不斷在東部軍事活動有關。

他說，偵蒐干擾需要大量用電，因此，可能車載裝備放置營區內，就可直接獲取更多電源，畢竟偵蒐及干擾功率要強、範圍要廣，電力就要大，才能穩定執行相關任務，尤其面對中共不斷強化他複雜電磁環境的電戰能力，我們也再提升電戰實力。

民眾發現類似喇叭的天線桿子，就位於市區中心靠近臨海路的一處營區圍牆旁，不時天線桿子會朝著海邊方向升降，怪的是都沒發出聲響，且都被帆布覆蓋偽裝起來，懷疑是國軍在測試新研發武器裝備，不想讓外界知道。

據了解，該裝備是車載的偵蒐測向與干擾機動車，中科院移交給軍方多年，可以進行干擾反制敵方通信訊號，電波和頻譜；去年9月曾在宜蘭外海進行裝備測試，因具強大的電子干擾能力，還發出測試通告，周知飛機船隻避開。

軍事專家表示，這一根類似喇叭的天線尾桿是我國自製研發的車載偵蒐測向與干擾裝備系統，不排除反制或偵蒐東部外海共軍活動機艦。記者尤聰光／攝影
軍事專家表示，這一根類似喇叭的天線尾桿是我國自製研發的車載偵蒐測向與干擾裝備系統，不排除反制或偵蒐東部外海共軍活動機艦。記者尤聰光／攝影
偵蒐干擾系統是中科院研發，並移交軍方多年，具備電子信號情蒐及干擾，同時能掌握地區通信電子訊號，以及發射自身電子訊號，甚至還有攔截及破解敵方的訊號。記者尤聰光／攝影
偵蒐干擾系統是中科院研發，並移交軍方多年，具備電子信號情蒐及干擾，同時能掌握地區通信電子訊號，以及發射自身電子訊號，甚至還有攔截及破解敵方的訊號。記者尤聰光／攝影
中科院去年9月間，再宜蘭外海進行電波干擾裝備測試。圖／翻攝自航港局官網射擊通告
中科院去年9月間，再宜蘭外海進行電波干擾裝備測試。圖／翻攝自航港局官網射擊通告

中共 中科院 國軍

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