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美退將籲美台加強聯訓合作 發揮「2+2=5」戰力

中央社／ 台北21日電

美國海軍退役少將蒙哥馬利今天表示，由於美台兩軍現在沒有充分的整合與協調，目前美台的聯合戰力有如「2+2=3」，雙方陸海空軍要有更多共同訓練必要性，若3、4年內好好執行，將能發揮「2+2=5」戰力，但要現在開始就落實。

今周刊今天下午在政大公企中心舉行「沸騰的護城河」新書發表座談會，作者、美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）以及共同作者、美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）出席座談。

對於台灣阻絕中國的優勢，博明指出，台灣的優勢就是台灣海峽將台灣與中國大陸隔開，但台灣海峽也是雙面刃，因為會讓台灣在戰時面臨補給困難，所以台灣必須在平時就儲備各種不對稱作戰資源，包含反戰車飛彈、水雷、無人機等，確保台灣在短或長的戰事中，能保持戰略地位。

博明表示，總統賴清德日前宣示將透過特別預算方式，將國防預算提升至占GDP的3%，「我很支持這個做法與決策」，因為這是給支持台灣的美方友人及中國領導人習近平一個明確信號。

針對台海局勢，蒙哥馬利指出，他每年會參與10到12次兵推，好消息是「絕大多數時刻好人都會贏」，但壞消息是從兵推發現，區域內國家的政治決策沒有想像中的快，且中國軍力正以驚人速度成長，趨近美國、日本的水準，且比想像中的要快。

蒙哥馬利表示，由於美國與台灣兩軍現在沒有充分的整合與協調，目前美台的聯合戰力有如「2+2=3」，雙方的陸海空軍有更多共同訓練的必要性，若在3、4年內好好執行，將能發揮「2+2=5」的戰力，但要現在開始就落實。

曾擔任美國總統川普（Donald Trump）第一任期白宮副國家安全顧問的博明回憶，過去在白宮任職與川普見面時，川普總是會關切所討論的國家，美國與那個國家的貿易赤字有多大，其次是關切那個國家的國防預算占GDP多少，而烏克蘭與以色列之所以有辦法對抗強大的敵人，是因為他們有自助的精神。

博明指出，當川普重返執政，大家常討論台灣內部「疑美論」問題，但更需要討論台灣可以做什麼，以避免美國出現「疑台論」思維，這也可以讓美台關係出現良性循環，而不是負面循環，增強美台雙方的信心，團結嚇阻北京。

博明 美國

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