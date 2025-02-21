雄鷲彈本報獨家曝光 若通過戰測可延伸IDF戰機打擊範圍

中科院以「雄鷲專案」為名研發的空射超音速反艦飛彈，今日在本報獨家曝光，彈頭至油箱段交接處塗裝有「雄鷲001」字體，整合式火箭衝壓引擎、油箱段及進氣道，已有效緊緻化。「雄鷲專案」預計2027年結案展示。

雄鷲專案自2022年由中科院建案開始執行研製，以雄三反艦飛彈為基礎，目標研製出能由國造IDF戰機掛臷、射程達250公里以上的空射超音速反艦飛彈。但過去中科院研發過空射型雄二，體積十分龐大，專案遭到擱置；雄鷲專案一度也傳遇上瓶頸，就是彈體緊緻化需要克服。

但今日曝光的畫面顯示，空射雄三在中科院研發磐龍專案增程型雄三的基礎下，成功將整合式火箭衝壓引擎、油箱段緊緻化，掛載於IDF戰機上，不影響戰機氣動力。

知情立委透露，空射雄三發射後飛彈仍採低空掠海飛行，若通過戰測，可延伸戰機打擊範圍到650公里以上。但中科院尚未透露過新彈射擊成效。