獨／經國號掛載「航母殺手」空射雄三飛彈 首度曝光

國軍反制共軍戰力有新進展，空軍與中科院研製空射型雄三飛彈計畫，先前傳出停滯許久又恢復進行，經國號戰機掛載空射型雄三飛彈的照片今天也首度曝光。

照片中經國號於左右翼下各掛載一枚灰色塗裝的雄三飛彈，機腹中線則攜掛一具275加侖副油箱，彈體上漆有白色編號，同時也有測試用的定位標誌。

雄風三型反艦飛彈是中山科學研究院開發的超音速反艦飛彈，最高速率達3.5馬赫，因可大幅壓縮目標艦的反應時間而被媒體譽為「航艦殺手」。外界估計「雄三」基本型的射程約150公里、增程型可達300公里，可以有效封鎖台海、克制共軍艦艇。如由經國號戰機投射，將可更加延伸打擊範圍，大幅提升經國號的長程制海作戰能力。

雄三飛彈採用衝壓發動機設計，從軍艦及地面發射時必須透過彈體外側的助推火箭（加力器）發射升空，達到衝壓發動機的工作速度始可啟動引擎加速，如從戰機投射，因戰機飛行時已具備高速，因此可省略加力器。不過雄三飛彈本身的體積與重量對輕巧的經國號戰機而言仍是沉重的負擔。

中科院從2022年開始以「雄鷙專案」研製雄三空射型反艦飛彈與小批量生產計劃合併進行，期程是以6年時間完成計劃目標，研製首要目標就是要把雄三飛彈「微型化」、「緊緻化」後，讓雄三空射型飛彈長度在5.5公尺以內、直徑在36公分以內、重量900公斤以下。