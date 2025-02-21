公務手機禁用DeepSeek等程式 國防部重申禁令

近期中國DeepSeek AI服務引發熱議，數發部日前已表示，台灣公務機關禁用DeepSeek。國防部今天再度重申，公務手機嚴禁安裝DeepSeek、微信等中國大陸產製應用程式，並要求各單位落實管制禁用各類中國大陸品牌手機等資通設備。

青年日報今天報導指出，參謀本部通次室重申中國大陸製的資通設備（軟、硬體）宣導事項。

鑒於中國大陸製軟體常存有資安漏洞及竊取使用者個人隱私風險，為強化國軍資通安全管理作為，通次室要求國軍各單位宣導，重申「國軍資訊資產管理作業規定」，各單位軍、民網電腦，嚴禁安裝中國大陸產製、不明來源或非法授權程式、軟體，避免遭植入惡意程式。

其次，通次室指出，嚴禁於營內私自持有、使用各類型未經核准之民用通信資訊器材，並落實管制禁用各類中國大陸品牌的資通設備（含智慧型行動裝置）。

通次室表示，公務手機嚴禁安裝中國大陸產製應用程式：如深度求索（DeepSeek）、抖音（Tik Tok）、微信（WeChat）、新浪微博、騰訊 QQ、bilibili（嗶哩嗶哩）、小紅書、百度等，避免敏感資料外洩。

通次室最後提醒，私人手機亦應避免安裝中國大陸產製應用程式及上傳或談論有關軍中影像及事務，並慎防個人私密資料外洩或遭有心人士利用。

針對資通設備（軟、硬體）採購及驗收要求事項，通次室指出，依據行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」及民國112年6月20日院授數資安字第1121000202號函指導，公務用之資通訊產品（含軟體、硬體及服務）不得使用中國大陸廠牌。

通次室說明，各單位確依「國軍資訊資產管理作業規定」規範，內含「運算」、「儲存」及「網路通訊」功能之陸製模組或設備皆不得納入採購，各單位辦理採購作業時（含軍售案、商購案、科研案與委製案等所籌獲資訊資產），應將上述原則納入規範，如稽查內含上述模組或設備，應要求承商無償替換。

通次室表示，驗收要確實依「國軍採購禁用大陸地區、香港、澳門產品認定及履約驗收作業指導」，針對資訊設備驗收，依規定實施訪廠及拆驗，並於交貨驗收實施目視檢查及證明文件審查、性能測試及拆驗；如無法拆驗，應於採購計畫核定前，完成風險評估作業，並要求廠商出具非陸製（品牌）證明文件及切結書。