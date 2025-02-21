28共機7共艦出海擾台 深入西南空域 國軍嚴密監控

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現28架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機28架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中25架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時50分到今天清晨6時為止，發現中共戰鬥機及無人機19架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。並沿我應變區外圍繞經鵝鑾鼻南方至巴士海峽我防空識別區邊緣。

另外，昨天清晨8時30分到晚間8時20分，也發現共軍轟炸機、輔戰機與無人機計8架次在我西南空域活動，活動範圍涵蓋西南空域至防空識別區邊緣內全境。

同時昨天上午9時55分到下午2時則在台灣南方外海發現共軍1架艦載直升機活動。