E-2K零件「黑名單」廠商得標？ 空軍尚未同意簽約

媒體報導，空軍在美採購E-2K預警機零組件，但卻由國防部的黑名單廠商得標；空軍司令部今天表示，得標公司是遭政府採購網列平停權的廠商，空軍尚未同意簽約。空軍強調，各項採購作業均遵法令規範及撙節預算原則辦理，將嚴格審查廠家資格與履約能力。

媒體報導，政府採購網2月6日公告駐美軍事採購團的1200萬台幣決標公告，為空軍在美採購E-2K預警機的感應調節器等5項的零組件，但得標廠商卻是位於台北市復興北路的竣達企業有限公司，不但違反在美招標採購應是美國本土廠商的規定；且竣達企業更是在被政府採購網頁為黑名單的廠商，如今繞了一圈到美國去得標，令外界質疑國防部採購單位在廠商資格的審查太過鬆散，甚至這起採購案內幕重重、有人謀不臧的違法之嫌。

空軍司令部表示，全案是空軍委駐美軍事代表團採購美製T-34C、C-130H及戰管雷達無線電零附件，因國內無產製能量，故採外購方式獲得。經查得標廠商為在美註冊公司，惟投標信封地址與寄件人「臺灣竣達企業有限公司」，係遭政府採購網列停權之廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

空軍強調，空軍各項採購作業均遵法令規範及撙節預算原則辦理，將嚴格審查廠家資格與履約能力，以維國軍權益。