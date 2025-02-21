國防獎學金瓜地馬拉受獎生赴台深造 強化軍事交流

駐瓜地馬拉大使館今天舉辦「中華民國國防部獎學金證書頒贈典禮」，共有11位瓜國獲獎人，包括6位軍官及5位軍校生，他們即將於3月陸續啟程前往台灣，接受軍事教育深造。

瓜地馬拉軍方由參謀總長裘思中將（HermelindoChoz Soc）率領海空軍司令、多位軍方高階將領以及曾經獲獎赴台深造的軍官，共同出席頒贈典禮，顯示對台灣和瓜地馬拉軍事交流的高度重視。

裘思中將早年也是國防部獎學金生，分別在少校及上校期間赴台深造，並且曾經擔任瓜地馬拉駐台武官，與台灣軍方關係深厚。

駐瓜地馬拉大使張俊菲致詞表示，即將前往台灣深造的11位軍官與學生，肩負著重大責任，因此期許他們要努力學習，珍惜得來不易的機會，因為這也為瓜地馬拉未來軍事發展埋下希望的種子。

除了獎學金生外，張俊菲也代表政府歡迎今年6月將赴台受訓的瓜地馬拉空軍飛行員以及軍醫官。其中有人是第一次到訪台灣，有些人曾經在台灣就讀過軍校，張俊菲強調「台灣就是你們第二個家」。

根據國防部統計，從1993年迄今，瓜地馬拉軍方赴台獎學金生，已經超過70人；而目前有近30位瓜國軍方獎學金生，正在台灣深造或就讀基礎軍事院校。

今年11位受獎生中最特別的，是曾經在2019年赴台灣海軍官校就讀，這次是第二度，準備在國防大學理工學院攻讀造船及海洋工程碩士班的瓜國軍校生羅艾比（Abimael Lopez）。

「羅艾比」不只是在台灣取的中文名字，更可以說一口流利的中文。羅艾比接受中央社記者訪問時表示，除了在海軍官校接受的軍事教育獲益良多外，台灣同學不只在課程中給予很多幫助，更把人生地不熟的外國學生，當成家人一般對待。尤其是農曆新年期間，台灣同學還邀請他到家中作客，一起吃年夜飯感受團圓的氣氛，濃厚的人情味讓他至今仍念念不忘。