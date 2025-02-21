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墜海勇鷹高教機找到了 將盡速打撈

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
空軍委由海巡協助在失事點方圓5浬處接收到勇鷹發出的訊號，並已標定完成，且完成發標作業，由銓日儀公司得標，不過，由於近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，將視天候穩定進行打撈作業。記者尤聰光／攝影
空軍委由海巡協助在失事點方圓5浬處接收到勇鷹發出的訊號，並已標定完成，且完成發標作業，由銓日儀公司得標，不過，由於近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，將視天候穩定進行打撈作業。記者尤聰光／攝影

空軍飛訓部訓練官少校林瑋本月十五日駕駛勇鷹高教機在台東都蘭鼻外海墜落，林瑋跳傘獲救送醫治療後已出院，軍方及海巡連日在失事海域搜尋，昨天證實已收到勇鷹訊號完成定位，將盡速打撈。

勇鷹高教機失事時，多名都蘭部落居民曾目擊，居民指該處水域深度約兩、三百公尺，且海底地形一直往南延伸到加路蘭及富岡外海，若風浪穩定，有機會打撈上岸。

軍方指出，連日來與海巡在失事點方圓五浬處搜尋，前天接收到勇鷹發出的訊號，並已完成標定，打撈作業也已發包，由銓日儀公司得標，因近日東部海象不佳，考量作業船隻及人員安全，將視天候穩定執行打撈作業。

由於勇鷹自動發送訊號時間有限，加上東部洋流影響，成為打撈作業順利與否的關鍵，軍方希望能在最短時間內將勇鷹打撈上岸，完成後續事故原因調查。

勇鷹 海巡 高教

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