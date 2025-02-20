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蔣萬安慰勞空軍松指部 空服士新款制服罕亮相成「嬌」點

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問。松指部安排空服士藍有潔上士介紹松指部及專機隊各項資訊，成為全場嬌點。圖／軍聞社
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問。松指部安排空服士藍有潔上士介紹松指部及專機隊各項資訊，成為全場嬌點。圖／軍聞社

台北市長蔣萬安今天率領市府團隊，前往空軍松山基地指揮部慰問，除向國軍官兵致敬，並探視台北市籍官兵，場面溫馨熱絡。松指部由空服士藍有潔上士介紹松指部及專機隊各項資訊，成為全場嬌點，空服士的新式深色系制服也難得亮相。

軍聞社報導，為感謝空軍健兒捍衛領空辛勞，蔣萬安今天慰問空軍松指部，松指部同時陳展FK-50、BH-1900等機型，並安排飛行員及空服士現場解說，指揮官林照川少將也回贈感謝狀及紀念品，感謝北市府對國軍的關心與支持。

台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社

蔣萬安除了致贈單位慰問金、紀念品，並特地帶來官兵喜愛的熟食餐點，同時與市籍官兵寒暄互動。他並致贈台北市籍官兵2024年世界12強棒球錦標賽冠軍紀念悠遊卡，他強調，為國家默默守護付出的國軍弟兄姐妹，就是中華隊的台灣英雄，台北市政府就是國軍的熱情粉絲，未來，市府團隊將持續辦理慰勞活動，鼓舞國軍士氣。

蔣萬安表示，松指部平時負責政軍首長行政專機、近海偵巡、北部地區山海難搜救及傷患後送等任務，令他深感敬佩，他要謝謝大家堅守崗位，全天候守護，同時感謝各級幹部對臺北市籍官兵的照顧。

台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社
台北市長蔣萬安率領市府團隊，慰勞空軍松山基地指揮部慰問，並探視台北市籍官兵。圖／軍聞社

國軍 蔣萬安

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