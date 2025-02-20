本月第四次「聯合戰備警巡」 共軍36機8艦出海擾台

共軍昨天在台灣周邊再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，發現36架次中共軍機、8艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次、共艦8艘在台海周邊活動，其中29架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時30分到下午3時30分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機15架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。同時，昨天上午7時45分到下午2時20分，也有戰鬥機、輔戰機與無人機6架次從我防空識別區北方進入我北部空域活動。

另外，昨天清晨5時15分到晚間7時40分，也發現共軍戰鬥機、輔戰機與無人機計14架次在我西南空域活動。昨天上午7時10分到11時10分則在台灣東南方外海發現共軍1架艦載直升機活動。

此外，昨天下午1時07分在基隆西南方82浬處又發現中共空飄氣球1顆，高度約1萬6000呎，約在下午1時49分消失。