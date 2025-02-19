國防預算爭鋒 許淑華嗆徐巧芯轉移老公深陷爭議

台北市議員許淑華近期與立委徐巧芯針對國防預算議題爭鋒，許淑華今天臉書發文表示，預算凍結確實會嚴重影響潛艦進度，而徐還在還洗腦大家，目的都是轉移媒體焦點，但無法改變老公劉彥澧深陷的爭議。

許淑華說，徐巧芯之前公開指出，因為SAT海上測試還沒過、「泊港測試」HAT問題沒解決，所以才全面凍結50%預算。這個論點非常不專業、不合理。若以徐所說的理由，那應該是要對該項目檢討、適度凍刪，要求國防部說明改善，而非整筆預算大手一揮卡死50%。

許淑華說，國防預算攸關國家安全，審理時必須考慮整體計畫的實際執行，怎麼能用囊括式的手法，把所有項目一併凍刪呢？再者，徐巧芯聲稱有爭取國防預算，實際上根本沒有，事實是徐和立委馬文君提出的「減列90%」潛艦國造預算，受到民意反撲才決議凍結50%，這就是口中的爭取。

許淑華諷，這兩天徐巧芯開新戰場，目的都是轉移媒體焦點，但無法改變老公劉彥澧深陷的爭議，「妳凍結國防預算的行為，就是用國軍生命安全，來交換自己個人政治利益！」

許淑華表示，徐巧芯到現在還在洗腦大家，稱凍結預算不會影響潛艦國造執行進度，但這都是騙人。一個政策執行是長時間的過程，如果需要動用預算執行，預算遭到凍結，經費將無法動支，確實會嚴重影響潛艦進度。

許淑華也說，國防部稍早表示可能動用「特別預算」來執行潛艦計畫，明明潛艦國造是國家應執行的重大計畫，捍衛人民的基本安全，現在卻要迫使行政單位傷透腦筋，動用因應緊急重大情事的特別預算，相信只有公民社會團結力量，才能抵抗這股邪惡勢力。