海軍敦睦支隊 3月7日起巡迴全島各大港口開放參觀

海軍官方臉書今天發布今年海軍敦睦遠航訓練支隊，國內環島航訓的開放時間，從3月7日至22日在台澎各大港口開放民眾參觀。海軍同時重申恪遵行政中立，呼籲民眾在活動期間嚴禁穿著、散發、張貼與選舉相關服（旗）幟、文宣或舉行造勢活動。

海軍敦睦支隊今年納編1103鄭和艦、1207武昌艦及532磐石艦，根據海軍規劃，環島開放時間為高雄港3月7日（五）至8日（六），安平港3月9日（日）至10日（一），馬公港3月11日（二）至12日（三），台中港3月14日（五）至15日（六），基隆港3月17日（一）至18日（二），蘇澳港3月19日（三）至20日（四），最後一站花蓮港3月21日（五）至22日（六）。

開放時間為每日上午9時至下午3時。各港口的動態操演，開放第一天為上午10時、第二天為下午2時。

海軍提醒，歡迎中華民國國民參觀，進入營區前查驗個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營。

外籍看護工應出示護照或居留證等合法文件接受查驗後，陪同受看護對象入營；外籍、陸籍(港澳)配偶尚未取的中華民國身分證前，須由其我國籍配偶陪同入營，併同出示欸偶身分證及個人居留證(或具照片之身分證明文件)等合法證件接受查驗入營；上述以外之外籍人士（含新聞記者），除事先申請獲准外，不得入營。

海軍並呼籲，尊重國軍行政中立，活動期間嚴禁穿著、散發、張貼與選舉相關服（旗）幟、文宣或舉行造勢活動，違規者將請離營。