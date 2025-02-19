傳考慮向美軍購3276億 白委：政府自導自演爭取關愛眼神

美國總統川普上任，傳出我國考慮採購3276億元武器。民眾黨立委林憶君今天質疑，賴政府用偷雞摸狗的方式「測風向」，甚至操控國內輿論對內打起認知作戰，只為了吸引川普關愛的眼神，如果連國防部都不敢承認，代表遲遲無法與川普團隊展開有效溝通。

路透社報導，台灣考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

林憶君今天透過新聞稿表示，賴清德總統已經不是首次透過「知情人士」放消息測風向，2024年11月英國金融時報也曾經報導，台灣研擬向美國採購總值150億美元（約新台幣4878億元）裝備，包含神盾艦與F-35匿蹤戰機，這些消息並非空穴來風，恐怕都是賴政府找自己人「裡應外合」。

林憶君指出，台灣正與華府商談軍購的消息來源，全部都是不具名知情人士，為了合理化編列特別預算的目的，賴政府恐怕企圖「裡應外合」，合演一場「配合川普提高國防預算」的大戲給全國人民看，同時也吸引川普的注意力，得到美方對賴總統「關愛的眼神」。

林憶君認為，金融時報與路透社都是國際主流媒體，平時不會引述毫無根據的消息來源，因此所謂的「知情人士」，很有可能就是我國的「國安官員」，如果認為國軍有作戰需求，因此亟需向美國提出軍購，那也應該透過正式管道說明清楚，而非找「知情人士」向國際媒體放消息。

林憶君質疑，這些對美軍購的消息，連國防部都不敢承認，那恐怕是賴政府從上任至今，遲遲無法與川普政府接觸、展開有效溝通，只好不斷透過「知情人士」到處放消息「輸誠」，希望能夠引起川普政府關愛的眼神。

林憶君強調，在野黨的天職就是監督制衡，但是賴政府知法玩法，「治國不行，製圖造謠最會」，請不要再隨意散播「國家級假訊息」，企圖造成國內訊息混亂，國軍建軍備戰攸關國家存亡，不應該淪為政治操作的工具，更不應淪為破壞政府財政紀律的手段。