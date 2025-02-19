本月第4次 中共再發動機艦出海「聯合戰備巡」

國防部表示表示，自今天上午8時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

共軍從昨天至今天清晨6時為止，已經出動共機36架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中33架次共機曾跨越海峽中線進入北部、東部及西南部空域活動。今天上午又再次派出機艦出海，本月第四次發動「聯合戰備警巡」，也是4天來第二次。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校昨天在國防部例行記者會中表示，中共軍機、軍艦在台海周遭都有固定活動，國防部定義共軍進行「聯合戰備警巡」，是指中共的海空兵力有進行相關聯合訓練今年到昨天為止已7次，平均每個月3到4次，不是間隔固定時間，而是針對當時情況作為藉口與理由，在台灣周邊進行聯合戰備警巡。

胡中華說明，「聯合戰備警巡」等名詞，就是要提醒民眾共軍在台海周邊的活動態樣，與平時有所不同，所以才會有相關的用詞，不管中共是軍演、例行性活動或是聯合戰備警巡等，國防部每天都會公布中共軍力的活動態樣，而只要看到中共軍機、軍艦在台灣周邊的數量，就會知道中共對台威脅的情況。