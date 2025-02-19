強化全社會防衛韌性 內政國防建協調平台強化國安

結合政府、民間之力的全社會防衛韌性，成為賴政府執政重中之重，國防部與內政部昨共同開辦為期2日的動員專業人力班「警消高階研習班」，邀集各地方政府警消單位高階人員參訓，透過研習專業課程，提升各工作領域知能，建立各單位溝通協調平台，強化國家安全總能。

媒體報導，行政院人事總處公務人力發展學院昨辦理2025年動員專業人力班「警消高階研習班」。內政部長劉世芳與國防部副部長柏鴻輝共同主持開訓典禮，隨後分別針對「國際情勢與兩岸關係研析」、「灰色地帶應處」及「當前政府推動全社會防衛韌性工作」等課程進行研討。

劉世芳指出，全社會防衛韌性關鍵在於「充實民力、強化整備、落實運用」，警政與消防單位需提升訓練與協作，確保關鍵時刻能迅速動員。面對國際局勢及兩岸緊張關係升溫，內政部正強化民防與義消體系，讓40萬名可恃民力發揮最大效益。

柏鴻輝指出，烏俄戰爭讓國人意識到全社會防衛韌性的重要性，而全民防衛動員的關鍵在於「納動員於施政、寓戰備於經建、藏熟練於演訓」，強調軍、警、消三方的緊密合作，才能提升國家安全防護能量。

此外，首場防災士培訓開訓也在日前登場，劉世芳致詞時提到，截至去年底防災士培訓已逾4萬811名，從11歲至89歲，今年將持續透過計畫補助各縣市培訓7000人，未來培訓對象將擴大至計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員及現役及備役的替代役男。

賴清德總統去年設立「全社會防衛韌性委員會」，預計培訓40萬可恃民力，其中以替代役為大宗；今年起針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習有所區隔但相互支援呼應。