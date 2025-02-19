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王大陸裝病逃兵 國防部：任何手段逃兵都應譴責

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元交保。記者陳正興／攝影
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元交保。記者陳正興／攝影

藝人王大陸疑似花費百萬請仲介集團協助偽造病歷逃避兵役，昨天遭檢警搜索約談後以15萬元交保。傳出王大陸預計將在3月3日入伍服一年期兵役。國防部表示，確切入營時間由內政部主管；國防部強調，任何手段逃避兵役都應予譴責，並接受法律制裁。

王大陸現年33歲，傳出為了閃躲兵役，透過專門集團砸下百萬元，假裝心臟有問題而騙過醫師開出診斷證明閃過兵役，不過遭檢警搜索約談後，昨天以15萬元交保。

根據現行規定，80年次的王大陸應服新制一年期義務役，據傳北市兵役局排定王大陸在3月入伍服役，內政部排定的入營日期為3月13日，預計在台北車站集合、在成功嶺接受新訓後再分發下部隊。

對於王大陸「閃兵」引發關注，國防部表示，兵役是憲法所賦予之國民義務，意圖以任何手段逃避兵役，均應予以譴責，並接受法律制裁。國防部指出，涉及妨害兵役者，將由內政部移送偵辦，由法院依「妨害兵役治罪條例」所定刑責論處，國防部尊重司法判決。

閃兵的新聞過去時有所聞，早年軍方設有藝工隊，有時成為男性藝人當兵可能的服役單位，也有藝人支援軍教片以維持曝光度，不過隨著軍方陸續裁撤藝工隊、國片不景氣、軍方也停止支援拍攝活動，除了部分如許光漢盧廣仲、阮經天等選擇服替代役，也有藝人正面面對，如明道加入陸軍儀隊曾在外賓軍禮、101年國慶大會中演出。鄭元暢也入伍服兵役分發海巡部隊，都曾引起粉絲關注。

藝人明道服役時加入陸軍儀隊，曾參與101年國慶大會演出，成為全場焦點。報系資料照片
藝人明道服役時加入陸軍儀隊，曾參與101年國慶大會演出，成為全場焦點。報系資料照片

兵役 國防部 王大陸

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