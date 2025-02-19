王大陸裝病逃兵 國防部：任何手段逃兵都應譴責

藝人王大陸疑似花費百萬請仲介集團協助偽造病歷逃避兵役，昨天遭檢警搜索約談後以15萬元交保。傳出王大陸預計將在3月3日入伍服一年期兵役。國防部表示，確切入營時間由內政部主管；國防部強調，任何手段逃避兵役都應予譴責，並接受法律制裁。

王大陸現年33歲，傳出為了閃躲兵役，透過專門集團砸下百萬元，假裝心臟有問題而騙過醫師開出診斷證明閃過兵役，不過遭檢警搜索約談後，昨天以15萬元交保。

根據現行規定，80年次的王大陸應服新制一年期義務役，據傳北市兵役局排定王大陸在3月入伍服役，內政部排定的入營日期為3月13日，預計在台北車站集合、在成功嶺接受新訓後再分發下部隊。

對於王大陸「閃兵」引發關注，國防部表示，兵役是憲法所賦予之國民義務，意圖以任何手段逃避兵役，均應予以譴責，並接受法律制裁。國防部指出，涉及妨害兵役者，將由內政部移送偵辦，由法院依「妨害兵役治罪條例」所定刑責論處，國防部尊重司法判決。