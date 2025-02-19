快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

36共機7共艦再出海擾台 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機36架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中33架次共機曾跨越海峽中線進入北部、東部及西南部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機36架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中33架次共機曾跨越海峽中線進入北部、東部及西南部空域活動。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現36架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中33架次共機曾跨越海峽中線進入北部、東部及西南部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時15分到今天清晨6時為止，發現中共戰鬥機18架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。同時，昨天上午7時50分到晚間10時30分，也有戰鬥機4架次從我防空識別區北方進入我北部空域活動。

另外，昨天上午10時30分到今天凌晨4時15分，也發現共軍戰鬥機、轟炸機計13架次在我西南空域活動。昨天傍晚4時30分到5時20分則在綠島東方外海發現共軍艦載直升機活動。

軍方同時預告，中共再次公告載運火箭發射活動，預計2月22日將從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。

共軍 台海 國防部

延伸閱讀

中共頻在台海戰備警巡 國防部譴責妄圖將台海變內海

12共機艦、1空飄氣球在台海周邊活動 國軍嚴密應處

5共機6共艦持續台海活動 國軍監控應處

32共機9共艦再大批出海 軍方嚴密監控

相關新聞

路透：台擬買美武器3276億 盼贏得川普支持

路透報導，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元（約台幣二二九三億至三二七六億元）武器，期盼在中國大陸持續對台施...

36共機7共艦再出海擾台 國軍嚴密監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現36架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運...

勇鷹當下動力全失 仍未排除鳥擊

空軍一架勇鷹高教機上周六發生墜海事故，針對失事意外，空軍司令部督察長虞德忠昨天表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。空軍司...

上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地

空軍一架勇鷹高教機上周六(15)日發生失事墜海事故，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，不過製造商漢翔仍持續交付新機，今...

憲兵駐守賴清德安平寓所 竟溜去養生館按摩放鬆下場慘了

憲兵指揮部台南憲兵隊前賴姓上士分隊長與陸姓上兵，去年凌晨駐守於賴清德總統安平區安平寓所時，兩人居然溜班，一人去閒逛、一人...

國防院副執行長遭爆停職卻占用辦公室 院方：將調整

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，國防院證實，副執行長韓岡明也已遭停職。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。