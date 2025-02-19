36共機7共艦再出海擾台 國軍嚴密監控應處

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現36架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次、共艦7艘在台海周邊活動，其中33架次共機曾跨越海峽中線進入北部、東部及西南部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時15分到今天清晨6時為止，發現中共戰鬥機18架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾在台海中線南北端跨越中線，進入我北部及西南空域活動。同時，昨天上午7時50分到晚間10時30分，也有戰鬥機4架次從我防空識別區北方進入我北部空域活動。

另外，昨天上午10時30分到今天凌晨4時15分，也發現共軍戰鬥機、轟炸機計13架次在我西南空域活動。昨天傍晚4時30分到5時20分則在綠島東方外海發現共軍艦載直升機活動。

軍方同時預告，中共再次公告載運火箭發射活動，預計2月22日將從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。