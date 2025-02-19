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勇鷹當下動力全失 仍未排除鳥擊

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。記者李人岳／攝影
空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。記者李人岳／攝影

空軍一架勇鷹高教機上周六發生墜海事故，針對失事意外，空軍司令部督察長虞德忠昨天表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。空軍司令部也承認，事發時飛機上動力全部喪失，供電系統也失效，原因還要後續調查。

上周勇鷹失事後，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，但製造商漢翔公司仍持續交付新機，昨天下午將編號一一四一的最新一架勇鷹機飛抵岡山空軍官校交機。軍方表示，空軍對所屬機隊下令停飛執行特檢，人員進行學科及模擬機複訓，並不影響漢翔的交機進度，只要飛機檢整完竣，由漢翔所屬試飛官負責飛送接收，兩者是不同的事情。

依空軍規畫，空軍飛訓部所屬的部訓組（駐志航基地）及戰鬥組（駐岡山基地），最終將分別編裝半數的勇鷹高教機。

編號一一三○的勇鷹機日前發生因雙發動機同時失效而失事，成為該型機首起重大失事事故，事故原因仍由空軍司令部偕同漢翔公司組成專案小組釐清中。

虞德忠指出，失事調查方面目前尚無法完全排除鳥擊等環境因素，據飛行員口述並未聞到異味、焦臭味或發動機抖動，不過明顯感到推力喪失，「像踩煞車一般」。對於事發時儀表警告燈是否亮起示警？虞德忠說目前陸續詢問飛行員，這方面訊息暫時保留。

另一方面，教練機失事前出現顯示器畫面消失的狀況，虞德忠說，這代表電力供應出問題，但不能臆測是因電力供應異常或發電機出狀況造成失事。媒體也質疑，現代戰機應有緊急動力單元（ＥＰＵ），可在緊急時供應飛機緊急處置時所需的電力；空軍司令部後勤處長田忠儀承認，發動機應該有備援系統，但當時已經失效，完全無動力，原因還需要持續調查。

勇鷹 空軍官校

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