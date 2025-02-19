路透：台擬買美武器3276億 盼贏得川普支持

路透報導，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元（約台幣二二九三億至三二七六億元）武器，期盼在中國大陸持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

計畫買岸防飛彈與海馬斯

三位不具名消息人士向路透表示，台灣正與華府商談軍購。其中一名消息人士聲稱，這項軍購計畫目的是向美國表明台灣致力於防務。另一位消息人士說，該軍購計畫將包含岸防巡弋飛彈（ＣＤＣＭ）以及高機動性多管火箭系統海馬斯。

這名消息人士還說：「如果金額低於八十億美元，我會相當驚訝。應該介於七十億至一百億美元之間。」

白宮沒有立即回覆路透的置評請求。白宮國家安全顧問沃茲日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

賴清德總統日前召開國安高層會議後拍板，將編列特別預算讓國防預算達GDP百分之三以上。國安人士指出，特別預算需要已成案才可以提出，國防部會把既有計畫提列到特別預算中，並把一般預算空間騰挪出來，進行更多軍事採購或必要規畫。

國防部：滾動式整建兵力

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒表示，不評論外媒的匿名引述報導，國防部每年依據敵情威脅，滾動式調修兵力整建計畫，針對兵力整建項目，依軍購、商售、自製等三方式來籌獲。他強調，軍購不是唯一管道，會依據需求選擇最適宜做法。

國民黨主席朱立倫昨天表示，任何的軍購必須是國防需要，只要是國防需要，國民黨都表示支持，但是透過軍購去解決台美貿易嚴重逆差的問題，這是不務實的。

朱立倫說，去年台灣對美國貿易順差高達七百餘億美元，應該透過經貿談判，如關稅、採購、貿易等條件改變，才能真正解決問題；他強調，大家支持國防，但採購不會解決貿易逆差，要採購什麼內容，這是全民所關心的。

路透報導指出，知情人士表示，台灣計畫提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

川普上個任期定期對台軍售，包括Ｆ-16戰機等交易。拜登政府繼續軍售台灣，但軍售總價通常較低。

谷立言傳續任AIT處長

其中一名消息人士說，台灣不認為川普正在尋求與中國大陸國家主席習近平達成出賣台灣利益的「大交易」。該消息人士稱，川普更關心的是對半導體課關稅。

另外，這三位消息人士向路透表示，儘管美國其他外交職位有重大調整，但美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言將續任現職。路透詢問谷立言的職務狀況，美國國務院發言人說，谷立言仍是ＡＩＴ處長。