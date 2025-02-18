快訊

董座借款6千萬不追討成獲利 彰化大慶商工無奈：稅繳不出成負債

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

聽新聞
0:00 / 0:00

上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍一架勇鷹號高教機失事墜海後，漢翔今天持續交付新機飛抵岡山基地。示意圖。聯合報系資料照
空軍一架勇鷹號高教機失事墜海後，漢翔今天持續交付新機飛抵岡山基地。示意圖。聯合報系資料照

空軍一架勇鷹高教機上周六(15)日發生失事墜海事故，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，不過製造商漢翔仍持續交付新機，今天下午將編號1141的最新一架勇鷹高教機飛抵岡山空軍官校交機。

空軍方面表示，空軍是對所屬機隊下令執行特檢，人員進行學科及模擬機複訓，並不影響漢翔的交機進度，只要飛機檢整完竣，由漢翔所屬試飛官負責飛送接收，兩者是不同的事情。

空軍為落實「三階段兩機種」訓練流路，原訂從2月下旬開始，將部分目前已在台東志航基地的勇鷹機移駐岡山基地，目前持續交機中的新機也將飛送至岡山交機，不過受到日前勇鷹機失事事故影響，空軍官員證實目前已暫緩移防計畫。根據空軍規畫，空軍飛訓部所屬的部訓組及戰鬥組，最終將分別編裝33架勇鷹高教機。

空軍編號1130的勇鷹高教機15日發生勇鷹機因雙發動機同時失效而失事，成為該型機首起重大失事事故，飛行員林瑋少校跳傘獲救，事故原因仍在調查中，空軍司令部偕同漢翔公司組專案小組調查釐清肇因，並下令同型機即日起全面停飛，執行天安一號特檢，其餘各型機暫停飛行訓練到18日，各機隊加強緊急狀況處置課程、模擬及加強機務、裝備檢整。

空軍一架勇鷹號高教機失事墜海後，漢翔今天持續交付新機飛抵岡山基地。圖／台中讀者提供
空軍一架勇鷹號高教機失事墜海後，漢翔今天持續交付新機飛抵岡山基地。圖／台中讀者提供

勇鷹 漢翔 空軍

延伸閱讀

勇鷹墜海發動機、發電機全失效 空軍仍無法排除鳥擊

彈射椅救飛官第7777號在台灣 英商意外扯出勇鷹稱呼紊亂問題

勇鷹高教機墜海事故 飛官林瑋今出院返家休息

勇鷹失事與鳥擊相關？ 空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

相關新聞

憲兵駐守賴清德安平寓所 竟溜去養生館按摩放鬆下場慘了

憲兵指揮部台南憲兵隊前賴姓上士分隊長與陸姓上兵，去年凌晨駐守於賴清德總統安平區安平寓所時，兩人居然溜班，一人去閒逛、一人...

上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地

空軍一架勇鷹高教機上周六(15)日發生失事墜海事故，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，不過製造商漢翔仍持續交付新機，今...

國防院副執行長遭爆停職卻占用辦公室 院方：將調整

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，國防院證實，副執行長韓岡明也已遭停職。...

涉施壓李文忠性平案當事人 國防院副執行長遭停職

國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，除了國防部將相關官員調職外，國防院證實...

勇鷹墜海發動機、發電機全失效 空軍仍無法排除鳥擊

空軍一架勇鷹高教機上周六發生失事意外，空軍司令部今天表示，還無法完全排除鳥擊等事故原因。空軍司令部承認，事發時飛機上動力...

傳台美洽談百億美元軍售 國防部：審慎評估 非唯一管道

賴總統宣布編列特別預算將國防總體支出提升到GDP的3%以上，同時傳出台灣已經與華府方面商談軍購。國防部表示，對於匿名說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。