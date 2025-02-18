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上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地
空軍一架勇鷹高教機上周六(15)日發生失事墜海事故，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，不過製造商漢翔仍持續交付新機，今天下午將編號1141的最新一架勇鷹高教機飛抵岡山空軍官校交機。
空軍方面表示，空軍是對所屬機隊下令執行特檢，人員進行學科及模擬機複訓，並不影響漢翔的交機進度，只要飛機檢整完竣，由漢翔所屬試飛官負責飛送接收，兩者是不同的事情。
空軍為落實「三階段兩機種」訓練流路，原訂從2月下旬開始，將部分目前已在台東志航基地的勇鷹機移駐岡山基地，目前持續交機中的新機也將飛送至岡山交機，不過受到日前勇鷹機失事事故影響，空軍官員證實目前已暫緩移防計畫。根據空軍規畫，空軍飛訓部所屬的部訓組及戰鬥組，最終將分別編裝33架勇鷹高教機。
空軍編號1130的勇鷹高教機15日發生勇鷹機因雙發動機同時失效而失事，成為該型機首起重大失事事故，飛行員林瑋少校跳傘獲救，事故原因仍在調查中，空軍司令部偕同漢翔公司組專案小組調查釐清肇因，並下令同型機即日起全面停飛，執行天安一號特檢，其餘各型機暫停飛行訓練到18日，各機隊加強緊急狀況處置課程、模擬及加強機務、裝備檢整。
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