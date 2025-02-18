上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地

空軍一架勇鷹高教機上周六(15)日發生失事墜海事故，空軍下令停飛所有同型機進行天安特檢，不過製造商漢翔仍持續交付新機，今天下午將編號1141的最新一架勇鷹高教機飛抵岡山空軍官校交機。

空軍方面表示，空軍是對所屬機隊下令執行特檢，人員進行學科及模擬機複訓，並不影響漢翔的交機進度，只要飛機檢整完竣，由漢翔所屬試飛官負責飛送接收，兩者是不同的事情。

空軍為落實「三階段兩機種」訓練流路，原訂從2月下旬開始，將部分目前已在台東志航基地的勇鷹機移駐岡山基地，目前持續交機中的新機也將飛送至岡山交機，不過受到日前勇鷹機失事事故影響，空軍官員證實目前已暫緩移防計畫。根據空軍規畫，空軍飛訓部所屬的部訓組及戰鬥組，最終將分別編裝33架勇鷹高教機。