憲兵駐守賴清德安平寓所 竟溜去養生館按摩放鬆下場慘了

憲兵指揮部台南憲兵隊前賴姓上士分隊長與陸姓上兵，去年凌晨駐守於賴清德總統安平區安平寓所時，兩人居然溜班，一人去閒逛、一人去美容養生館放鬆；台南地院認定二人觸犯陸海空軍刑法犯行明確，分別判刑1年1月、拘役50天，均宣告緩刑。

判決書指出，憲兵指揮部台南憲兵隊前賴姓上士分隊長，去年5月12日凌晨與陸姓上兵駐守台南安平區安平寓所，擔任警衛等勤務時，賴明知自己是安平寓所留守主官，陸也知道自己是立即反應預備隊人員，均應在該處服勤，不得擅自外出。

結果當天凌晨0時41分許，陸姓上兵提議開車搭載賴姓上士分隊長，前往永康區一間「美容養生會館」放鬆；不過之後僅有陸入內消費，賴則在附近閒晃，直到同日凌晨2時45分許，兩人才返回安平寓所。

案發後，賴姓上士分隊長已於同年6月1日退伍，陸姓上士則於同年6月18日退伍；憲兵指揮部高雄憲兵隊調查後，移送台南地檢署偵辦，檢方依違反陸海空軍刑法提起公訴。

據了解，安平寓所是總統賴清德台南購買住宅，區段坐落在安平區金城段，維安依照「特種勤務條例」規定辦理，由憲兵在該處編排勤務站崗。

台南法院審理時，兩人承認犯行，認定賴姓上士分隊長觸犯陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪，審酌他需要撫養父母親及三個未成年的小孩，自己經切除惡性腫瘤，需要定期追蹤，家庭經濟負擔甚重，判處1年1月徒刑，緩刑2年，須向公庫支付新台幣5萬元。

陸姓上士觸犯陸海空軍刑法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪，審酌他未婚，沒有小孩，擔任停車場管理員，不需撫養他人，判處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣3萬元。

法院指出，經查兩人並無前科，又承認犯行，考量其犯罪動機、目的，只因因一時失慮，致罹刑章，經此教訓，當知所警惕，且已卸下軍職，信無再犯之虞，因此宣告緩刑。