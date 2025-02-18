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國防院副執行長遭爆停職卻占用辦公室 院方：將調整
國防安全研究院前執行長李文忠請辭後，傳出國防部及國防院官員施壓受騷擾的女性當事人，國防院證實，副執行長韓岡明也已遭停職。同時傳出韓仍占用副執行長辦公室一事，國防院表示，因韓岡明原本研究室另有他用，因此暫時使用辦公室，待新研究室整理好後再調整。
國防院前執行長李文忠因健康因素請辭，不過遭爆料曾經飆罵國防院同仁，還對女員工傳不當訊息，事後又衍生出國防院高層及國防部官員疑似對「吹哨者」施壓騷擾，國防部於12日宣布將整評司相關官員調離非主管職，靜待專案編組調查。國防院方面也有多位主管遭停職或調職。
今天又傳出，已遭停職的副執行長韓岡明仍在原本的副執行長辦公室內辦公、上班，並未依公文要求辦理調職並搬離辦公室，違反國防部對國防院的要求。
國防院今天下午表示，行政副執長韓岡明為本院性評案件關係人，依國防院「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，暫時停止副執行長職務，靜待調查，自2月13日起調整為「中共政軍暨作戰概念研究所」委任研究員，惟因韓岡明原先之研究室已有他用，暫時於副執行長室做研究，俟新研究室整理完畢後，再行調整。
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