國軍興安專案改善官兵服役環境 114年估再完工9案

2025年是中華民國反抗日本軍事侵略勝利80周年，海軍司令部發行月曆，以紀念抗戰為主題，其中錯誤卻不少。海軍曾在淞滬戰役期間，出動魚雷艇冒死攻擊日本海軍出雲軍艦，但這次攻擊行動其實沒有命中出雲艦，反而是魚雷艇遭到出雲艦開火擊沉。究竟其中真相與過程為何？又與日本戰後公布出雲號航行日誌的記載有何落差？資深記者高凌雲為你揭開。...

2025-02-18 07:30