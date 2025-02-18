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國防部：共軍藉口聯合戰備警巡 威攝挑釁不可取

中央社／ 台北18日電

加拿大軍艦16日通過台灣海峽，共軍藉口進行聯合戰備警巡。國防部今天表示，台灣海峽絕非中國的主權範圍，民主國家在台海自由航行，國防部都支持與贊同，共軍藉機發動聯合戰備警巡，當作威懾、挑釁藉口，不可取。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」16日通過台灣海峽，台海周邊動態以及中共當天發動聯合戰備警巡的情況。

情次室情研中心副主任胡中華上校表示，共軍16日發動聯合戰備警巡，國軍評估是周期性的行動，仍屬例行性的聯合戰備警巡情況，國軍全程掌握並監控，並針對加拿大軍艦執行台海自由航行的行動，國軍也適當應處。

國防部發言人孫立方少將指出，國防部昨天也發布新聞稿說明，台灣海峽絕非中國主權範圍，任何民主國家、友盟國家進行自由航行，國防部都表支持與贊同，共軍以其他國家進行自由航行為藉口，發動聯合戰備警巡與當成威懾、挑釁藉口，國防部認為不可取，對於區域和平沒有幫助。

針對共軍「聯合戰備警巡」的定義，胡中華說明，中共軍機、軍艦在台海周遭都有固定活動，國防部定義共軍進行「聯合戰備警巡」，是指中共的海空兵力有進行相關聯合訓練，今年迄今已經7次，平均每個月3到4次，不是間隔固定時間，而是針對當時情況作為藉口與理由，在台灣周邊進行聯合戰備警巡。

外媒關注，國防部稱中共進行「聯合戰備警巡」，而非以軍演形容共軍在台灣周邊的軍事活動，可能會使民眾降低危機意識。

孫立方指出，國防部對於中共在台灣周邊海空域動態的說明，最主要目的是讓台灣人了解所面臨的威脅，而無論是聯合戰備警巡或是軍演，從軍事專業的角度都有其明確定義，國防部會依據實際觀測到的狀況向民眾說明，讓大家了解目前台灣所遭受到的威脅情況。

胡中華說明，「聯合戰備警巡」等名詞，就是要提醒民眾共軍在台海周邊的活動態樣，與平時有所不同，所以才會有相關的用詞，不管中共是軍演、例行性活動或是聯合戰備警巡等，國防部每天都會公布中共軍力的活動態樣，而只要看到中共軍機、軍艦在台灣周邊的數量，就會知道中共對台威脅的情況。

中共 共軍 國防部

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